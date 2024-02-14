أماكن ومواعيد طعون الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، بدء تلقي طلبات الطعون على نتائج الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، بعد إعلان النتيجة وقررت منطقة الإسكندرية الأزهرية استمرار تقديم الطعون حتى الإثنين 26 فبراير 2024م.

أماكن الطعون

وأوضحت المنطقة أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية، تقرر تلقي الطعون بعد استيفاء طلب مراجعة أوراق الإجابة، وسداد الرسوم المقررة بالخزينة، وتسلم الطلبات بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمعهد بنين سموحة النموذجي من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 عصرًا، أما طعون الشهادة الابتدائية فتكون بمقر كنترول الشهادة الابتدائية بمعهد بنين سموحة النموذجي أيضًا بالدور الثاني علوي.

عدد من تقدموا الامتحان

وصرح إسماعيل العوامي مدير الامتحانات، بأنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 2023/2024 لمنطقة الإسكندرية «4765» طالب وطالبة، حضر منهم «4665»، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر«3846» بنسبة «82.45%»، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % «819» بنسبة 17.55%، وبلغ إجمالي عدد طلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية «3168» طالب وطالبه حضر منهم «3018»، كما بلغ إجمالي الحاصلين على 50 % «2366» بنسبة 74% والحاصلين على أقل من «50 %» عدد« 816» بنسبة 26 %.