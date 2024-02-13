الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.. ويحذِّر العالم من كارثة إنسانية

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، العدوان الإرهابي الذي استهدف الآمنينَ في مدينة رفح الفلسطينية ‏المكتظة بالنازحين، وأسفر عن استشهاد أكثر من 100 شخص نصفهم من الأطفال، محذّرًا العالم أجمع من كارثة إنسانية ‏غير مسبوقة حال التزام الصمت تجاه المخطط الإجرامي الخطير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام رفح الفلسطينية، التي تأوي نحو 1.5 ‏مليون لاجئ تركوا بيوتهم وأراضيهم من شمال غزة ووسطها وجنوبها بحثًا عن ملاذٍ آمنٍ.‏

وطالب الأزهر بالاتحاد في مواجهة إجرام الكيان المحتل على رفح الفلسطينية، خاصة بعد أن صمّ آذانَه ‏عن النداءات العالمية التي صدرت من مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، مؤكدًا أنّ التخلف عن إغاثة ‏الفلسطينيين الأبرياء -اليوم وليس الغد- سيُودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء -نساءً وشيوخًا وأطفالًا ‏وشبابًا- من الفارِّين من نيران العدوان الإسرائيلي، في جريمة إبادة جماعية جديدة تُضافُ إلى سجلِّ جرائم ‏الإبادة التي يرتكبها الكيان المحتل منذ أكثر من 75 عامًا.‏

كما طالب علماءُ الأزهر، المجتمعَ الدولي والقوى الفاعلة بتحمل المسؤولية أمام إنسانيتهم وضمائرهم تجاه هذا التهديد الكارثي المزدوج؛ قتلًا وإبادةً ومنعًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكلٍ كاف إلى قطاع ‏غزة، والقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع المعزول.‏