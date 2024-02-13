رئيس جامعة الأزهر ينعى الدكتور أحمد الحفناوي: صاحب أياد بيضاء على طلابه

نعى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أحمد الحفناوي الأستاذ بقسم التاريخ والحضارة وعميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود السابق.

وقال رئيس جامعة الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك»: «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أستاذنا العلامة المؤرخ الأستاذ الدكتور أحمد الحفناوي الأستاذ بقسم التاريخ والحضارة وعميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود السابق، الذي خدم الكلية والجامعة خدمات جليلة، ركن من العلم والحلم تتلمذت على يديه ونهلت من علمه، صاحب أياد بيضاء على كثير من طلاب العلم».

وتابع «داود»: «نحتسبه عند الله، اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، خالص العزاء لأسرته ولكلية اللغه العربية بإيتاي البارود عميدا ووكيلا ولقسم التاريخ ولجميع الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية ولكل طلابه ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون».