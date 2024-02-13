الأزهر يوجه رسائل قاسية للاحتلال بشأن رفح الفلسطينية.. ماذا قال؟

منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يقف الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، داعما للأشقاء الفلسطينيين في صمودهم ونضالهم في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن رفضه محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها إدانة التخطيط لقصف رفح الفلسطينية.

الأزهر يوجه رسائل قاسية للاحتلال بشأن رفح

وتستعرض «الوطن» في النقاط المقبلة أبرز ما جاء في إدانة الأزهر استهداف الآمنينَ في مدينة رفح الفلسطينية ‏المكتظة بالنازحين، كالتالي:

- حذر الأزهر الشريف العالم من وقوع كارثة إنسانية ‏غير مسبوقة حال التزام الصمت لاقتحام رفح الفلسطينية من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

- أوضح الأزهر أن مدينة رفح تؤوي نحو 1.5 ‏مليون من أجل البحث عن ملاذٍ آمنٍ في ظل جرائم الاحتلال بكل المدن الفلسطينية.

- طالب الأزهر بضروة الاتحاد لمواجهة إجرام الكيان المحتل على رفح الفلسطينية.

- أكد الأزهر أن التخلف عن إغاثة ‏الفلسطينيين سيُودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء.

- طالب الأزهر المجتمعَ الدولي بتحمل المسؤولية أمام إنسانيتهم وضمائرهم تجاه هذا التهديد الكارثي المزدوج الذي يهدف لاحتلال مدينة رفح الفلسطينية، والقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع المعزول.