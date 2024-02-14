إنشاء مجمع مواقف لسيارات الأجرة على أرض الإرشاد الزراعي في كفر الدوار

شهد اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، إجراءات تسليم أرض الإرشاد الزراعي على الطريق الزراعي بكفر الدوار، تمهيدًا لإنشاء مجمع مواقف حضاري.

وأكد رئيس مدينة كفر الدوار، إنهاء إجراءات استلام الأرض من الإرشاد الزراعي بكفر الدوار، والواقعة على الطريق الزراعي بجوار الإدارة الزراعية، استعدادًا لإنشاء مجمع لمواقف سيارات الأجرة بكفر الدوار.

القضاء على التكدسات المرورية

وأوضح رئيس المدينة، أن الموقف المجمع سيساعد بشكل كبير في القضاء على التكدسات المرورية والمواقف العشوائية بالمدينة، ويسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة كفر الدوار، ولاسيما بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها المدينة.

من جانبهم، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا التسليم بجهد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمدينة، لإنهاء إجراءات البدء في مجمع المواقف الحضاري بكفر الدوار، لخدمة أبناء كفر الدوار، مؤكدين أن الموقف سوف يساهم بشكل كبير في التسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية.