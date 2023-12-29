«أوقاف البحيرة»: انطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز كفر الدوار

انطلقت بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة فعاليات القافلة الدعوية المكبرة التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

انطلاق القوافل الدعوية في البحيرة

تضمنت فعاليات القافلة الدعوية عقد اجتماع مع أئمة أوقاف كفر الدوار وعقد مقرأة قرآنية للأئمة وإقامة مقارئ قرآنية للجمهور والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل وتوزيع شهادات تقدير على الأطفال المتميزين.

جاء ذلك تحت إشراف محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، ومحمد رجب خليفة وكيل المديرية، وبقيادة حامد خليفة عيسوي مدير الدعوى ناصر عبدالهادي نائب رئيس المدينة.

ومن جهتها أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف وشتى المؤسسات الدينية في تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية التي تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع.