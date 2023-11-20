تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة في كفر الدوار.. اعرف الأماكن

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي.

خدمات تكنولوجية جديدة

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنه يجري تقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

وأكدت استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الدوار، حيث تتواجد اليوم بشارع المحكمة من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أنه يتم تقديم العديد من الخدمات وهي «تراخيص البناء بأنواعها، بيان صلاحية موقع، تراخيص المحال العامة، تراخيص الإشغالات والإعلانات، وسداد المديونيات والاستعلامات».

أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية

يشار إلى أنه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار غدا الثلاثاء 21 نوفمبر بشارع الجيش زاوية عبود، ويوم الأربعاء 22 نوفمبر بمنطقة التمليك أول شارع لقاء، والخميس 23 نوفمبر بشارع الجمهورية بنفق السكة الحديد.