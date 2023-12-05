تقديم خدمات طبية لـ536 شخصا بالمجان خلال قافلة في كفر الدوار

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة سكانية بمركز شباب الكريون التابع للوحده المحلية لقرية بولين، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة سكانية في البحيرة

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لـ536 شخصا، منهم «83 باطنة - 65 أطفال - 73 جلدية - 30 فحص سرطان ثدي - 20 أمراض مزمنة- 15 أورام».

كما تضمنت القافلة تثقيفا صحيا لـ250 سيدة حول الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر على الأم والجنين، والوقاية من سرطان الثدي وطرق اكتشافه مبكرا، وتم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة.

مسابقات وورش حكي

وشهدت القافلة مشاركة الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال، إضافة إلى مشاركة السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة بدمنهور بورشة حكي وقراءة قصص.

كما شاركت الأوقاف والأزهر بعقد ندوات حول الأخلاق وأهميتها في تربية النشء، وأهمية الانتماء للوطن والتصويت في الانتخابات، وتم تقديم خدمات لـ64 حالة ما بين استشارات ومتابعة الاستعلام عن الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية، كما تم توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المصنع.