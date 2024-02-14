أستاذ علاقات دولية: التنسيق المصري التركي يصب في اتجاه مناوئ لإسرائيل

قال رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، جاءت في وقتها، لأن لها انعكاسات في 3 مستويات، أولًا على المستوى السياسي، وما يتعلق بالأزمة الحالية في قطاع غزة، لأن تركيا دولة إقليمية.

تنسيق المواقف المصرية التركية

وأضاف «عاشور» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي لتغطية خاصة المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تركيا تمتلك أوراقا تمكنها من الضغط على أحد الأطراف المتحكمة في حماس، ولها اعتبارات كثيرة مع إسرائيل، وبالتوازي، عند تنسيق المواقف المصرية التركية، فهذا يصب في اتجاه مناوئ لإسرائيل.

وتابع: «تركيا لها مصالح عدة مع إسرائيل، فهي أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وأيضا المصالح الاقتصادية على مستوى السياحة بين أنقرة وتل أبيب، وتنسيق الموقف التركي المصري تجاه قضية غزة، جاء لصالح القضية الفلسطينية بشكل غير مباشر».