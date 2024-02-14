أستاذ تمويل: العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ممتدة على مدار سنوات

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ممتدة على مدار السنوات الأخيرة، وتسير بشكل طبيعي، موضحًا أن التبادل التجاري بين الجانبين كان يتم بشكل طبيعي أيضًا، والوقت الحالي أكثر أهمية بالنسبة للعلاقات المصرية التركية.

الاقتصاد المصري يحتاج للتعاون مع كل دول العالم

وأوضح «إبراهيم»، خلال لقائه عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن حجم التحديات التي تواجه الإقليم كبيرة للغاية، مشددًا أننا نحتاج مزيد من العلاقات سواء كان في إطارها الثنائي أو إطارها المتعدد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يحتاج بشدة للتعاون مع كل دول العالم وبشكل خاص الدول القريبة من مصر جغرافيًا وتاريخيًا وشعوبيًا.

التدفق السياحي بين مصر وتركيا مستمر

وأشار إلى أن التدفق السياحي بين مصر وتركيا كان مستمرا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، موضحًا أن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك قفزات مهمة بين مصر وتركيا على مستوى التبادل التجاري والتدفق الاستثماري.