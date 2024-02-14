برلماني: نتطلع لزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لـ20 مليار دولار سنويا

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل مباحثات الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان، خلال الآونة الأخيرة، والتي تستهدف تنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بجملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها.

زيارة أردوغان

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان له، إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبعد هذه الزيارة الرسمية هناك تطلعات بوصول حجم التبادل بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا، خاصة وأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال هذه الفترة وقود وزيوت معدنية و أسمدة، وحديد وصلب وملابس جاهزة، واستوردت آلات وأجهزة كهربائية ومنتجات كيماوية غير عضوية إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق، وهذا يؤكد حجم التبادل التجاري بين البلدين.

العلاقات بين مصر وتركيا

وأشار الديب، إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة تأتي في وقت شديد الأهمية والدقة، وتأكيد على أن مصر تفتح حقبة جديدة في العلاقات والتعاون بين مصر وتركيا في مختلف المجالات، وتأكيد على نجاح الجهود المصرية في المنطقة، وتتويجا للجهود المصرية التركية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات.

وأكد الديب، أن مصر تتوسع خلال الفترة الأخيرة في استثماراتها بشكل كبير، وهناك طفرة كبيرة في المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني نجاح الجهود المبذولة والتي تستهدف سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.