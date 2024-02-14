وزارة الشباب تُطلق فعاليات برنامج مكافحة «الابتزاز الإلكتروني»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، أولى فعاليات النُسخة الثانية من برنامج مكافحة «الابتزاز الإلكتروني» بمحافظة المنيا، تحت شعار «احمـي نفسك» بمشاركة 150 شابًا وشابة من أعضاء الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

تنمية وعي النشء والشباب في المجالات المختلفة

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الشباب والرياضة لعقد سلسلة من اللقاءات التوعوية التثقيفية نحو تنمية وعي النشء والشباب في المجالات المختلفة، وبما يتناسب مع مستجدات المرحلة وفتح آفاق جديدة للحوار الهادف التثقيفي والبناء بين الشباب والمختصين في مجال مكافحة الجرائم الحديثة ولعل أخطرها «الابتزاز الإلكتروني» عن طريق عقد العديد من الحوارات التوعوية بمختلف المحافظات.

وتسعى وزارة الشباب خلال تلك المرحلة إلى تكثيف برامج نشر الوعي وآليات التعامل لمواجهة الابتزاز الإلكتروني للقضاء عليه، والتعامل معه، ومساندة الأفراد الذين يتعرضون لذلك وتوعية الآخرين بسبل مواجهة الابتزاز الإلكتروني واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الابتزاز الذي يشكل خطر على الأفراد وبالأخص المرأة مع وضع تدابير احترازية ملائمه المواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.

جرائم الاحتيال والابتزاز الأكثر انتشارا

قالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن مجمل ما جاء في الجلستين الأولى والثانية بمحافظة المنيا، بحضور متخصصين في هذا الشأن، إن أخطر الجرائم الإلكترونية تطورا وانتشارا هي جرائم الاحتيال والابتزاز بكل أنواعها لما لها من أثر مدمر على التماسك الأسري والمجتمعي، ماهية الابتزاز الإلكتروني والطرق الأمثل لمواجهته، أن حالات الابتزاز الإلكتروني في تزايد مستمر، وذلك لانتشار البرامج والتطبيقات الإلكترونية، كما ساعد التعليم عن بعد والخدمات الإلكترونية الكثيرة من تزايد هذه الحالات بشكل ملحوظ، أن أساليب الابتزاز التي يستخدمها المُبتز للإيقاع بالضحية تختلف من فترة لأخرى لأن الطرق القديمة أصبح الأفراد مدركين لها، وبالتالي يلجأ المُبتزون لتحديث الطرق لاصطياد ضحاياهم.

وأشار البيان إلى أن الجلسة الثانية تناولت أهم دروع الحماية من التعرض لجريمة الابتزاز «عدم إرسال المعلومات الخاصة والصور والمقاطع الشخصية للآخرين، لأنها قد تعرضك للابتزاز مستقبلًا، تجنب الضغط على الروابط المجهولة، الامتناع عن الدخول إلى المواقع المشبوهة والإباحية، عدم تحميل التطبيقات المخصصة للتعارف على متاجر الإنترنت المختلفة ،عدم الوثوق بمحاولات البيع والشراء والحصول على العروض والتخفيضات والهدايا الوهمية،لا ترسل السيرة الذاتية الخاصة بك لأيّ من مواقع العمل غير الموثوقة عبر الإنترنت إذ ينبغي لك التأكد قبل أيّ شيء من مصداقية مثل هذه المواقع».