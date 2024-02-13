وزارة الشباب والرياضة تختتم أسبوع «المشورة المهنية» في الأقصر

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في إطار تنفيذ برنامج «مشواري»، أسبوع المشورة المهنية، خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية في الأقصر، بمشاركة 100 شاب وفتاة من محافظتي أسوان وأسيوط، للفئة العمرية حتى 25 سنة.

يأتي ذلك في إطار تمكين الشباب من التعرف على الهوية والأهداف، وكيفية الوصول اليها، وكيفية اتخاذ القرار واكتشاف الذات، في إطار إلاعداد لتغير مفاهيم ثقافة العمل الحر والدخول الي سوق العمل.

دور المرأة في الحضارة المصرية القديمة

كما تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فعاليات الملتقى القيادي لتمكين الفتيات، الذي تضمن جلسة نقاشية للدكتور وسيم السيسي، عالم الآثار المصرية، تناول خلالها دور المرأة في الحضارة المصرية القديمة، وصورة المرأة في العصر البدائي القديم، وتعليم وعمل المرأة عبر أختلاف العصور، وتوضيح حقوق المرأة في الحضارة المصرية القديمة.

وتطرقت الدكتورة إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت، في كلمة لها، إلى مفهوم الاتيكيت، وأهمية التعامل به في حياتنا اليومية، واحترام المساحات الشخصية، مشيرة إلى أن «الفراعنة» أول البشر الذين اهتموا بـ«الإتيكيت».

وناقشت الدكتورة أسماء عبد الشافي، مدرس كلية الاعلام بجامعة عين شمس، بعض المفاهيم، منها معني الهوية الأسرية، وتأثير وسائل الإعلام على المجتمع المصري والهوية الأسرية، وما هو الاختراق الثقافي في الهوية الأسرية، وكيفية تغير البناء القيمي في الشخصية المصرية، وظهور التميز الاجتماعي.