فايز فرحات: القمة المصرية التركية تدشن علاقات قوية بين البلدين

أكد الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت بعد محطات عدة لجهد مصري تركي لتصحيح هذه العلاقات بين البلدين.

مبادرة من الجانب التركي لتصحيح العلاقات مع الإقليم بشكل عام

أوضح «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك مبادرة من الجانب التركي لتصحيح وإعادة النظر في علاقاتها مع الإقليم بشكل عام والدول الرئيسية وعلى رأسها مصر بشكل خاص، مؤكدًا أن تركيا اتخذت العديد من الإجراءات التي أكدت صدق التوجه التركي لإعادة العلاقات مع مصر.

أضاف أنه كانت هناك لقاءات على هامش عدد من القمم والمحافل الدولية تؤكد أن هذه القمة محصلة لجهد دبلوماسي مشترك لتصحيح العلاقات وبدء صفحة جديدة.

قمة اليوم تدشن علاقات قوية

أوضح أن قمة اليوم تدشن علاقات قوية في مجالات عدة على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي.