أحمد المرسي بعد وصول روايته للقائمة القصيرة لجائزة البوكر: سعيد بتقدير القراء والنقاد

عبَّر الكاتب الشاب أحمد المرسي، عن سعادته الغامرة بوصول روايته «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» لعام 2024.

المرسي: كتبت الرواية في ظروف صعبة بسبب كورونا

وتحدث «المرسي»، عن رحلة إبداع الرواية التي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، بدأت في ظروف صعبة عاشها العالم خلال جائحة كورونا.

وأوضح الكاتب الشاب في تصريحات لـ«الوطن»: هذه الظروف جعلتنا نتساءل ونفكر في مفهوم الأمل والأمنيات غير المحققة، والحيوات المبتورة، ونبحث عن الأمان في وضعنا المأزوم، وتفجرت هذه الأسئلة في بالي حادة ومؤرقة، وشاءت الأقدار، أن يظهر ذلك من خلال الرواية، التي أخذت عامين من البحث والجهد المتواصل، لتصدر أخيرا بشكلها النهائي.

وأعرب «المرسي»، عن امتنانه الكبير بالتقدير الذي نالته الرواية، منذ إصدارها إلى اليوم، على مستوى القراء والنقاد، وبهذا الدعم الذي لاقاه من أساتذته، وكل من سبقوه على درب الكتابة.

وتوجه صاحب «مقامرة على شرف الليدي ميتسي»، بالشكر لإدارة الجائزة وأعضاء لجنة التحكيم، على وعي الجائزة بأهمية البحث التاريخي والبناء النفسي في فن الرواية، وتشجيع هذا اللون، الذي يحتاج إلى بحث مضنٍ ومجهود طويل من التنقيب والدراسة.

كما توجه بالشكر التقدير لكل الكتاب الذين أثروا الجائزة بأعمال جميلة في القائمة الطويلة، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق في أعمالهم القادمة، فضلا عن جميع من وصل للقائمة القصيرة، مشيدا بالأعمال المرشحة والرؤى التي تعبر عنها كافة.

وأعرب عن أمنياته بأن يكلل هذا المجهود في الرواية بالجائزة الأولى، مثمنا ومقدرا كثيرا الوصول للقائمة القصيرة، الذي يعتبره فوزا في حد ذاته.

ويشار إلى أن رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» إنجاز مهم للكاتب الشاب أحمد المرسي، إذ تعكس قدرته على الكتابة بعمق ووعي، وتتناول موضوعات إنسانية مهمة، تلامس مشاعر القارئ، وتثير تفكيره.

نبذة عن الرواية

تدور أحداث الرواية في مصر خلال فترة الانتداب البريطاني، إذ تروي قصة أربع شخصيات من خلفيات مختلفة، تجمعهم الصدفة في مضمار سباق الخيل.

وتسلط الضوء على صراعات الطبقية والأحلام الصعبة، وتُقدم رؤية إنسانية عميقة للحياة في تلك الفترة.

معلومات عن الكاتب

أحمد المرسي كاتب صحفي وروائي مصري شاب، صدر له ثلاث روايات: «ما تبقى من الشمس» 2020، «مكتوب» 2021، و«مقامرة على شرف الليدي ميتسي» 2023، وفازت الرواية الأولى بالمركز الثاني بجائزة ساويرس الثقافية عام 2021، فئة الكتاب الشباب.