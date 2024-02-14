معلومات عن رواية أحمد المرسي بعد وصولها للقائمة القصيرة لجائزة «البوكر 2024»

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الأربعاء، عن القائمة القصيرة للروايات المشاركة في دورتها الـ 17 وهي «مقامرة على شرف الليدي ميتس» لأحمد المرسي، و«سماء القدس السابعة» لأسامة العيسى، و«قناع بلون السماء» لباسم خندقجي، و«باهبل - مكة Multiverse 1945-2009» لرجاء عالم، «خاتم سليمي» للكاتبة ريما بالي و«الفسيفسائي» لعيسى ناصري، وسيُعلن عن الرواية الفائزة في أبوظبي، يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

وهنأت دار دَوِّن للنشر والتوزيع الكاتب أحمد المرسي لوصول روايته «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» 2024، والتي أعلنت عنها اليوم.

رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي»

ورواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» تدور أحداثها في العشرينيات من القرن الماضي، حول 4 شخصيات رئيسية، يجمعهم سباق للخيول، وترصد الأحداث صراعات طبقية لأبطالها، وسط تشويق وحبكة قوية لمعرفة مصير أبطال العمل.

وأضافت دار النشر في بيانها، «صدرت الرواية عن دار دَوِّن للنشر والتوزيع في يناير 2023، وقد لاقت قبولًا جماهيريًا واسعًا منذ صدورها، وذلك لما تتمتع به من مزجٍ بديع بين عناصر النص الروائي».