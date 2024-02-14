أسامة السعيد: زيارة أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهمة وتفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الممتد منذ قرون طويلة بين البلدين.

العلاقات مرت بمنعطفات وحالة من التوتر

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه صحيح أن العلاقات مرت بمنعطفات وحالة أو فترة من التوتر، لكن يبدو أن هناك إرادة سياسية قوية لدى القاهرة وأنقرة لاستعادة زخم هذه العلاقات وتجاوز هذه الفترة والبناء على العلاقات الشعبية والتاريخية المتميزة بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك الكثير والكثير يمكن أن تحققه العلاقة الطيبة بين مصر وتركيا، لا سيما في العلاقات الاقتصادية والدفاعية، بجانب الملفات الإقليمية المهمة التي يمكن أن يكون للبلدين مصالح كبيرة فيهما، والتنسيق بينهما سيمثل ثقلا كبيرا بالنسبة للتنسيق في المحيط الإسلامي ومحيط الشرق الأوسط.

أهمية العلاقات بين البلدين

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تقطع الطريق أمام كثير من محاولات إشعال منطقة الشرق الأوسط لأن مصالح الدولتين هي في المقام الأول إشاعة حالة من الاستقرار والهدوء حتى يمكن استكمال مشروعات التنمية والتعاون الإقليمي بين البلدين ومختلف الأقطار في المنطقة.