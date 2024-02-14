خبيرة شؤون دولية: زيارة أردوغان إلى مصر ستسهم في حل كثير من أزمات المنطقة

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، الخبيرة في الشؤون الدولية، ومدير المركز الفرنسي للدراسات، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تأتي تتويجًا لجهود تطوير العلاقات بين البلدين، وبعد تولي الرئيس السيسي سدة الحكم، وقد شهدت مرحلة تطوير العلاقات هذه مصافحة بين أردوغان والسيسي، خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم لقاءهما مرة ثانية خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر 2023، حيث اتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

أهمية زيارة أردوغان لمصر

وأضافت دبيشي في بيان لها، أن الزيارة تنطوي على أهمية كبرى كونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ فترة طويلة، إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله جول في فبراير عام 2013، ويرجع التقارب بين البلدين إلى الأحداث والتطورات في المنطقة والتي تستدعي التوافق بين الدول الكبرى فيها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن هذا التقارب والتعاون سيُسهم في حل كثير من الأزمات التي تُشعل المنطقة، وعلى رأسها أزمة ليبيا، ونزع فتيل التوتر في المتوسط، بجانب تطوير التعاون في ملفات يوجد فيها تقارب في وجهات النظر، منها أزمة السودان وأزمة الصومال.

وتابعت الخبيرة في الشؤون الدولية أنه من ضمن الملفات المهمة هي الملف الإقليمي، والذي سيتناول تطورات حرب غزة، والموقف المصري التركي الداعم للفلسطينيين والرافض لتهجير سكان القطاع، وجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، بالإضافة إلى الملف الأمني والعسكري، ويخص التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتفاصيل التصنيع المشترك، حيث تستفيد مصر من تكنولوجيا الطائرات المسيّرة التي أصبحت تركيا من الدول الرائدة عالميا فيها، كما يمكن لأنقرة الاستفادة من تكنولوجيا صناعة الدبابات المصرية وبعض الصناعات العسكرية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهذا التكامل من الممكن أن يؤدّي إلى طفرة في الصناعات التسليحية في البلدين، والملف الاقتصادي، ويُناقش تطوير التبادُل التجاري الذي ارتفع إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021، بزيادة قدرها 14%.

أبرز ملفات اللقاء

وأوضحت الدكتورة عقيلة دبيشي أنه ضمن الملفات المهمة هي القضايا العالقة، ويأتي ملف ليبيا في القضايا الخلافية، فقد أثار الوجود العسكري التركي في ليبيا مخاوف مصر لارتباط أمنها القومي بليبيا واستقرار الأوضاع فيها كما أن ملف النفط والغاز في البحر المتوسط لا يزال قضية عالقة بين البلدين وهو ما يستدعي نقاش الرئيسين، فقد سعت كلتا الدولتين للحصول على حصتيهما من تلك الثروات، وبحث سُبل تقريب وجهات النظر حول هذه القضايا جميعًا، فزيارة الرئيس التركي لمصر تحمل العديد من الدلالات أبرزها حرص تركيا على تعزيز وتطوير العلاقات مع مصر على جميع الأصعدة، وهو ما يؤكد على انطلاقة نوعية حال وصول الرئيسان إلى حلول توافقية لهذه الملفات.