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رئيس «الأقصر للسينما الأفريقية»: المهرجان جسر للتواصل الفني والثقافي

كتب:

أميرة عزالدين
07:26 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
سيد فؤاد

سيد فؤاد

قال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن المهرجان في دورته الـ13 لا زال يحافظ على بصمته ودوره الريادي في الربط بين الثقافات المختلفة، خاصة مع إفريقيا، وأن يكون جسرًا للتواصل الفني والثقافي.

تفاصيل الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر

وأضاف «فؤاد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورة الـ13 للمهرجان تضم أفلاما متنوعة من تونس والمغرب والسنغال والسودان، ما بين روائية طويلة وقصيرة، مشددا على دعم المهرجان السنيما الإفريقية والذي أتاح الفرصة للجمهور على مشاهدة الأفلام الأفريقية من خلال الترجمة.

وأشار إلى أن المهرجان يضع هدفًا كل عام للاحتفاء برموز مصر العظماء، لذلك حرصت إدارة المهرجان هذا العام على الاحتفاء بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس، باعتباره واحدا من أهم نجوم الكوميديا في مصر بداية من نجيب الريحاني وعلي الكسار وماري منيب.

تكريم عدد من الفنانين

وأضاف «فؤاد»، أنه تم تكريم بعض رموز جيل الشباب الذين نجحوا في ترك بصمة قوية بالحياة الفنية في وقت قياسي، من بينهم إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وكذلك الفنان القدير لطفي لبيب، وبعض الفنانين الذي تعاونوا مع المخرج العظيم خيري بشارة من بينهم الفنان أحمد العزيز عن فيلم «الطوق والأسورة»، والفنانة سحر رامي عن فيلم «كابوريا»، إضافة لجائزة زوجها الفنان حسين الامام.

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