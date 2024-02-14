مسلم: أتوقع نجاح أمريكا في وقف الحرب بغزة خلال شهر رمضان

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن هناك تلاعبا بين حماس وإسرائيل، بهدف الحصول على أكثر من مكتسبات الهدنة، مشيرا إلى أن أمريكا ومصر تضغطان بشكل كبير من أجل الوصول للهدنة.

أضاف «مسلم»، خلال لقاء عبر قناة «الحدث»، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم اجتياح رفح الفلسطينية، والاهتمام بالمدنيين، فضلا عن إيقاف الحرب الدائرة، متابعا بأن هناك ضغطا من قبل إسرائيل وحماس بهدف وصول كل منهما لأكبر قدر من المكاسب.

وتابع بأن الخلاف الأساسي بين الطرفين في المفاوضات يتمثل في عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن أن تفرج عنهم إسرائيل مقابل المحتجزين، بينما الخلاف الثاني هو رغبة حماس في وقف إطلاق النار بصورة كاملة، بينما إسرائيل تتحدث عن هدنة مؤقتة يخرج فيها المحتجزون، ثم تستكمل الحرب.

ويرى «مسلم» أن الضغوط الأمريكية قد تنجح هذه المرة، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المعظم، الذي له طقوس خاصة لدى المسلمين، وبالتالي هناك صعوبة في استكمال هذه الحرب في الشهر الكريم.