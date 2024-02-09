كيف ردت دولة الاحتلال الإسرائيلي على شروط حماس في صفقة تبادل المحتجزين؟

كشف موقع والا العبري اليوم الجمعة، عن مسؤولون بدولة الاحتلال الإسرائيلي أنهم نقلوا رد دولة الاحتلال على شروط حركة حماس لاتمام صفقة تبادل المحتجزين، وأنه تم تسليمها إلى الوسطاء لمناقشتها.

رد دولة الاحتلال على شروط حماس

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية، فقد أبلغت دولة الاحتلال الوسطاء، أنها ترفض معظم شروط حركة حماس، لكنها مستعدة لمفاوضات على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة باريس.

وأكدت دولة الاحتلال، أنها لن تقبل بسحب قواتها من وسط قطاع غزة، لكنها على استعداد لسحب قواتها من مراكز المدن في المرحلة الأولى، مؤكدة على رفضها عودة النازحين إلى الشمال على الأقل في المرحلة الأولى.

كما رفضت إسرائيل بحث موضوع «رفع الحصار عن غزة» خلال مفاوضات تبادل المحتجزين المحتملة حاليًا.

وأعربت دولة الاحتلال عن رفضها للنسبة التي حددتها حركة حماس للأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

كما رفضت الشروط المتعلقة بمطالب بخصوص المسجد الأقصى ووضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

استعداد لبدء مفاوضات جديه

وأكدت دولة الاحتلال على أنها على تواصل دائم مع الوسطاء في محاولة لبدء مفاوضات جدية لانجاح صفقة تبادل المحتجزين.