«حماس»: الاحتلال الإسرائيلي لا يريد التوصل إلى هدنة ليستمر في أفعاله الإجرامية

قال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن رؤيتنا واضحة فيما يتعلق بالتوصل لهدنة، منوها بأنهم عرضوا مطالبهم وكان أبرزها وقف إطلاق النار وانسحاب العدوان الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.

وأردف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي للرد على مطالب المقاومة وأهمها الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأكمل أن مطالب حماس جاءت مفصلة واضحة وتم مناقشتها مع الجانب المصري وكان هناك توافق، ولكن الأمر يكمن في مماطلة ومناورة الجانب الإسرائيلي والذي لا يريد التوصل إلى هدنة ليستمر في أفعاله الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مماطلة إسرائيل تأتي في ظل موافقة الجميع ودعم إطلاق النار حتى أمريكا، ولكن التعنت الإسرائيلي واضح خاصة أنهم لم يحققوا أي من أهدافهم حتى الآن، معلقًا: «خلافنا الأساسي الآن مع الكيان الصهيوني بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على شعبنا فيما يريد الاحتلال إبقاء الباب مفتوحا».