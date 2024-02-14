التفاصيل الكاملة لزيادة المرتبات والمعاشات 2024.. مفاجآت سعيدة

يترقب أكثر من 45 مليون مواطن مصري ما بين موظفين حكوميين، ومستحقين لمعاشات التأمينات الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، زيادة المرتبات والمعاشات 2024، وقدوم شهر مارس المقبل، حيث يعتبرونه أسعد الشهور في العام الجاري، بسبب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ قرارات الزيادة مع مرتبات ومعاشات شهر مارس.

من 1000- 1200 جنيه زيادة في المرتبات والمعاشات 2024

وتعتبر حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الفئات بزيادة المرتبات والمعاشات 2024، هي الأكبر اعتمادا في تاريخ موازنة وزارة المالية، وحياة المصريين.

وجاءت توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%، بما يتضمن زيادة من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالدولة، سيتم صرفها مع مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024.

ومن المفاجآت السعيدة بجانب زيادة المرتبات والمعاشات 2024، ضم إليها العلاوة الدورية، بنسبة 10% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة 15% لأصحاب معاشات التأمين الاجتماعي، ومثلها لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، والتي سيتم صرفها مبكرا مع مرتبات شهر مارس المقبل، ولذلك هي تُعد الزيادة الأكبر في حياة العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات على مدار التاريخ.

«الوطن» تستعرض في إطار هذه الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التفاصيل الكاملة زيادة المرتبات والمعاشات 2024، مضافا إليها زيادة علاوة يوليو الدورية وقيمتها 10%.

أولًا: التفاصيل زيادة المرتبات مع العلاوة الدورية 2024

- الدرجة الممتازة 13.220 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيهًا.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الثانية 7920 جنيهًا.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيهًا.

- الدرجة الرابعة 6820 جنيهًا.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

ثانيًا: قيمة شرائح معاشات التأمينات الاجتماعية في شهر مارس 2024

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيهًا) .

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيهًا).

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيهًا).

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه).

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيهًا).

- الشريحة السادسة:2600 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (2990 جنيهًا).

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (3335 جنيهًا) .

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (3680 جنيهًا).

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4025 جنيهًا).

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4370 جنيهًا).

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4715 جنيهًا).

- الشريحة الثانية عشرة : 4400 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5060 جنيهًا).

- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5405 جنيهات).

- الشريحة الرابعة عشرة: 10080 جنيهًا سيصبح المعاش المستحق لها (11592 جنيهًا).

- الشريحة الخامسة عشرة: 10080 جنيهًا سيصبح المعاش 11592 جنيهًا.

ثالثا: قيمة شرائح معاشات تكافل وكرامة في شهر مارس 2024

- الشريحة الأولى: 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

- الشريحة الثانية. 480 جنيهًا يصبح 552 جنيها.

- الشريحة الثالثة. 500 جنيه يصبح معاشه 575 جنيها.

- الشريحة الرابعة. 550 جنيهًا يصبح معاشه 632.5 جنيها.

- الشريحة الخامسة 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

- الشريحة الثامنة 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

- الشريحة التاسعة 700 جنيها يصبح 805 جنيهات.

- الشريحة العاشرة 740 جنيها يصبح 851 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة 770 جنيها يصبح 885.5 جنيه.

- الشريحة الثانية عشرة 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.