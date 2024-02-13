هل تصرف الزيادات الجديدة مع مرتبات فبراير؟.. مصدر حكومي يكشف | عاجل

كشف مصدر حكومي مسئول، أن الزيادات في المرتبات، والعلاوة الدورية السنوية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرها مجلس الوزراء، سيتم صرفها مع مرتبات شهر مارس2024، بداية من 20 مارس وحتى نهاية نفس الشهر، وذلك وفقا لانتهاء كل جهة حكومية من تنفيذ اللائحة الخاصة بقرارات الزيادة وإضافتها مع العلاوة الدورية لمرتبات الموظفين بها.

رسميا.. صرف علاوة يوليو الدورية مع مرتبات مارس

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن مرتبات شهر فبراير 2024، سيتم صرفها يوم 20 فبراير الجاري، لموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، بدون الزيادات الجديدة للمرتبات والعلاوة الدورية السنوية.

تبكير العلاوة يزيد المرتبات من 3 - 4.5 ألف جنيه في خمسة أشهر

وأوضح المصدر أن قرار رئيس الجمهورية بتبكير صرف علاوة يوليو، مع مرتبات شهر مارس2024، جاء انحيازا لمصلحة الموظف الحكومي، لأنه بذلك سوف يستفيد من قيمة 5 أشهر لـ العلاوة الدورية، وهي أشهر مارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو، بحد أدنى 600 جنيه عن كل شهر من الأشهر الخمسة، وبإجمالي 3 آلاف جنيه، وذلك للخاضعين لقانون الخدمة المدنية81، لأن نسبة علاوتهم الدورية 10% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 900 جنيه عن كل شهر من الأشهر الخمسة، وبإجمالي 4500 جنيه لغير الخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81، لأن قرار علاوتهم الدورية 15% من أساسي مرتباتهم.

قرار تبكير العلاوة الدورية ليست المرة الأولى

وأشار المصدر إلى أن قرار الرئيس السيسي، بتبكير صرف علاوة يوليو الدورية للعام الجاري2024، ليست المرة الأولى وإنما كان الرئيس قد قرر صرفها في إبريل العام الماضي2023، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، و لتحقيق أكبر استفادة مالية للموظفين العاملين بالدولة، من قيمة 4 أشهر من العلاوة تضاف زيادة لمرتباتهم عن هذه الأشهر.

ووفقا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، فإن العاملين بالدولة ،الذين أمضوا عاما ميلاديا كاملا في وظائفهم، يستحقون علاوة دورية سنوية مع مرتبات شهر يوليو في العام التالي من تاريخ تعيينهم في وظائفهم الحكومية.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت، بيانا أكدت فيه أن الزيادات الجديدة وعلاوة يوليو الدورية التي قرر الرئيس أن تكون 10% للعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81، و15% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مع مرتبات شهر مارس يوم 21 مارس.