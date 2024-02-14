الحكم على الرئيس الفرنسي السابق بالسجن لمدة عام في قضية «بجماليون»

قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي، لمدة عام مع وقف تنفيذ 6 أشهر منها، بسبب تجاوز الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2012.

التهمة الموجهة لساركوزي

أدانت محكمة الاستئناف الفرنسية الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي، بتجاوز الحد الأقصى للإنفاق خلال حملته الرئاسية عام 2012، في قضية «بجماليون»، وبحسب ما نشرته وكالة "مونت كارلو" فإن الاتهامات الموجهة لساركوزي تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية إذ تجاوز إنفاقه 43 مليون يورو، في حين كان الحد الأقصى 22.5 مليون يورو.

وقال الرئيس الفرنسي السابق خلال المحاكمة، إن تلك التهم «أكاذيب»، نافيًا بشدة أي مسؤولية جنائية قام بارتكابها.

وبعد صدور الحكم الذي يقضي بسجن «ساركوزي» لمدة عام منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، أعلن عبر محاميه الطعن على حكم محكمة الاستئناف، أمام محكمة النقض في باريس.

وقال فينسنت ديسري، محامي الرئيس الفرنسي السابق، إن تقديم نقض على القضية يعني تعليق آثار الحكم الذي صدر اليوم على الفور.