فرنسا تعلن منع مستوطنين إسرائيليين من دخول البلاد.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس سمنع 28 مستوطنًا إسرائيليًا من دخول البلاد بتهمة العنف ومهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنته وكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان لها: «تأتي هذه الإجراءات مع تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة»، وأكدت فرنسا إدانتها الصارمة لعنف المستوطنين غير المقبول.

تضاعف عنف المستوطنين

وأشارت الأرقام إلى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين اليومية تضاعفت منذ هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي وكبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.

وبينما تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضًا عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واشنطن ولندن تعربان عن مخاوفهما

وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن مخاوفهما من كثرة أعمال العنف التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وفرضتا عقوبات على عدد من المستوطنين بحجة أنهم مسؤولون عن العنف.