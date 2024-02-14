«الشعب الجمهوري» ينظم زيارة لمستشفى 57357 في اليوم العالمي للسرطان

نظم حزب الشعب الجمهوري، زيارة ميدانية إلى مستشفى 57357، تزامناً مع حلول اليوم العالمي لسرطان الأطفال، غدًا، من خلال وفد ضم النائبة آمال عبد الحميد أمين أمانة المرأة المركزية بالحزب، والنائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، والنائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، فضلا عن الدكتورة نيفين بسيوني الأمين المساعد لأمانة المراسم والعلاقات العامة المركزية، وفاتن الفقي وكيل لجنة الإعلام المركزية فضلًا عن عدد من شباب الأمانة المركزية بالحزب.

وتأتى الزيارة في إطار الدور المجتمعي والإنساني، الذي يقوم به الحزب وتقديم الدعم المعنوي لمرضى مؤسسة 57357، وبحث سبل وآليات التعاون المشترك بين الحزب والمؤسسة.

وتضمنت زيارة حزب الشعب الجمهوري، تفقد مباني المؤسسة وأقسامها العلاجية للاطلاع علي ملامح تجربتهم الناجحة على الصعيد الإداري وخطتهم الاستعدادية للتوسع.

وفى نهاية الزيارة قدم وفد الحزب تبرعًا ماليًا للمساهمة في علاج الأطفال المرضى، كما قدم أعضاء الوفد تبرعات شخصية لدعم أطفال المستشفى في رحلة شفائهم من السرطان.