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«الشعب الجمهوري»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة في رفح الفلسطينية

كتب:

محمد أباظة
02:57 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
حزب الشعب الجمهوري

حزب الشعب الجمهوري

أكد حزب الشعب الجمهوري  قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة المئات.

قصف إسرائيلي مكثف

وأشار حزب الشعب الجمهوري، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

تهجير الفلسطينيين

وشدد الحزب على دعمه الكامل لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد، مضيفا: « نؤكد دعمنا الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري بكل أبعاده».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.