«الشعب الجمهوري»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة في رفح الفلسطينية

أكد حزب الشعب الجمهوري قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح الفلسطينية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة المئات.

قصف إسرائيلي مكثف

وأشار حزب الشعب الجمهوري، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

تهجير الفلسطينيين

وشدد الحزب على دعمه الكامل لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد، مضيفا: « نؤكد دعمنا الكامل للخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري بكل أبعاده».