قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: توجيهات الرئيس بعثت الطمأنينة بنفوس المواطنين

أشاد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ورفع الحد الإعفاء الضريبي، وغيرها من القرارات التي تستهدف إجراءات مهمة لحماية مختلف الطبقات الاجتماعية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأكد رزق، في بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تبعث بحالة من الطمأنينة لدى نفوس المواطنين، وستهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم وغلاء أسعار.

قرارات الرئيس السيسي

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء والحرص على تيسير حياتهم المعيشية، وتحديدا دعم الأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة وكبار السن من أصحاب المعاشات بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويساهم في ملاءمتها مع التغيرات والأوضاع الاقتصادية الحالية.

ولفت رزق إلى أن الأزمات العالمية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتسببت في غلاء أسعار، وسعت الحكومة والقيادة السياسية جاهدة لكبح جماح هذه الأزمات، وذلك من أجل التخفيف عن المواطن ورفع الأعباء عن كاهله وتوفير حياة أفضل وكريمة له.