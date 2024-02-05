تجهيز عرائس وزيارة 57357 وقافلة طبية.. «حماة الوطن» يواصل جهود المدانية

يواصل حزب حماة الوطن جهوده الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين على مختلف المستويات، في إطار دور الحزب في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطن المصري بجانب التثقيف السياسي.

وأوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، أن الحزب يعمل بخطة خدمية شاملة تهدف لتقديم أكبر قدر من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن في مختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية، لافتًا إلى أنّ أمانات الحزب تدعم أيضا أنشطة من شأنها تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية.

مبادرة «أم العروسة»

ودشّنت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة مبادرة «أم العروسة» بأرض المعارض بمدينة نصر، وتهدف المبادرة إلى توفير مستلزمات البيت المصري بأسعار مخفضة، ويأتي ذلك استكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

بينما شارك الغربية وفد من أمانة محافظة الغربية بزيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، لتوزيع الهدايا على الأطفال محاربي السرطان، وقضاء يوم ترفيهي معهم متمنين لهم الشفاء العاجل؛ للمساهمة في تقديم الدعم النفسي لهم وتشجيعهم على استكمال رحلة العلاج، استكمالًا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكل ربوع الجمهورية.

تجهيز العرائس

ووصلت أمانة مطروح بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية تجهيز عددٍ كبيرٍ من العرائس المقبلين على الزواج بالتعاون مع أمانة محافظة مطروح، وذلك استكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية، واستمرارا لمبادرة كتف في كتف التي دعا ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قافلة طبية مجانية

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية بقرية دندره في جميع التخصصات الطبية وتوزع الأدوية بالمجان، ويأتي ذلك استكمالا للقوافل الطبية التي يطلقها حزب حماة الوطن في كل محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.