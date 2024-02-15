«تظهر ليلا».. علامة تشير إلى الإصابة بمرض السكري

هناك علامات تشير إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة مرض السكري، فيمكن التنبؤ بالإصابة من خلال علامة تظهر في أثناء الليل، وتسبب آلامًا شديدة، تجعل المريض غير قادر على النوم بشكل طبيعي، لذا يجب معالجة الأمر قبل أن يتطور إلى مراحل أصعب.

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علامة تشير إلى إصابة الشخص بمرض السكر، لذا يجب الانتباه إليها، للذهاب إلى الطبيب على الفور، فور الشعور بها، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.

حرقان القدمين من أهم العلامات التي تدل على إصابة الشخص بمرض السكر

أشار حسام موافي إلى أن حرقان القدمين، من أهم العلامات التي تدل على إصابة الشخص بمرض السكر، لذا لا يجب تجاهل الأمر، خاصة إذا صاحبها تنميل القدمين: «الحرقان اللي بيحصل في القدمين أو الورم، مش بيظهر مرة واحدة، لأ دا بيجي بالتدريج، وكل مرة بيزيد».

ويزداد الشعور بحرقان القدمين خلال الليل

يعد حرقان القدمين من أهم العلامات، التي تشير إلى الإصابة بمرض السكر، ويزداد الشعور بها خلال الليل، أو في أثناء النوم، مما تسبب أرقًا، وانعدام الأريحية في النوم، بحسب الدكتورة ديانا بيتيكي، أخصائي الباطنة والسكري والغدد الصماء، في فيديو لها عبر حسابها.

يظهر حرقان الشعور تدريجيًا، إذ يبدأ بألم بسيط مائل إلى الحرقان، ثم تنميل أو إحساس بالوخز في أصابع القدمين، وبتكرار هذا الشعور، قد يشير إلى الأصابة بمرض السكر.

لا يتوقف الحرقان عند أصابع القدمين

لا يتوقف الحرقان عند أصابع القدمين، بل يتطور الأمر تدريجيًا، وينتشر في القدمين، فيصيب إلى منطقة الساق، ويشعر الشخص بآلام شديدة في قدميه، لذا ينبغي الذهاب إلى الطبيب، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، للتأكد من حالة الشخص، وتلقي العلاج في الوقت المناسب قبل تدهور الحالة، وفقًا لـ«ديانا».