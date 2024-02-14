دعاء المطر كما ورد عن النبي.. «اللهم صيبا نافعا»

يحرص الكثير من المواطنين على ترديد الأدعية في وقت المطر، أملا في تحقيق ما يأملون ويتمنون، إذ يستبشر الكثير من المسلمين بالأمطار باعتبارها خير من السماء، ولكن قد لا يعلم البعض ما يقولون وقتها، ما يجعلهم يبحثون عن دعاء المطر.

دعاء المطر

وفي الحديث عن دعاء المطر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدعاء عند نزول المطر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، مضيفا عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنها أوقات منة وفضل ولطف ورحمة من الله على عباده كما دلت على ذلك السنة النبوية المشرفة.

وقال المفتي، عن دعاء المطر، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بلفظه عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر» أي: عند نزوله، وكذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» أخرجه البيهقي في «المعرفة»، والطبراني في «الكبير».

دعاء النبي في المطر

وذكر مفتي الجمهورية، في حديثه عن دعاء المطر، أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أدعية عن الرسول في وقت المطر، كالتالي:

عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري في "صحيحه"، وفي لفظٍ لأبي داود في "السنن" أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داوود في سننه.