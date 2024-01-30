دعاء المطر لجلب الرزق.. يردده الكثيرون رغبة في خير الدنيا والآخرة

دعاء المطر لطلب الرزق، واحد من الأدعية التي يسعى العديد من الأشخاص إلى ترديدها في الوقت الحالي، نظرا لبدء هطول الأمطار في عدد من المحافظات والمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، فوقت نزول المطر هو أحد الأوقات المباركة التي يحرص العديد من المواطنين على اغتنامها من خلال أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يرغبون فيه من خير الدنيا والآخرة.

دعاء المطر

وبالحديث عن دعاء المطر للرزق أو الفرج أو غيره، لابد من الإشارة إلى مسألة استجابة الدعاء في وقت المطر، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول إن كان الدعاء في وقت نزول المطر مستجاب من عدمه، وأجابت عنه الدار في فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

دعاء المطر هو واحد من الأدعية المستجابة، حيث قالت الإفتاء المصرية في فتواها إن وقت نزول المطر هو وقت استجابة للدعاء، لما فيه من بركة وفضل ومِنة من الله سبحانه وتعالى على عباده في الأرض، بالتالي، على العباد الحرص على التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء خلال وقت نزول الأمطار، سائلين الله تعالى أن يستجيب لدعواتهم.

دعاء المطر في السنة النبوية

دعاء المطر ورد حول استجابته عدد من الأحاديث الشريفة، حيث قالت دار الإفتاء في فتواها: «الدُّعاءَ عند نزول المطر من الأوقات التي يُستَجَاب فيها الدعاء، لأنَّها أوقات مِنَّةٍ وفَضْلٍ ولُطْفٍ ورحمة من الله على عباده كما دَلَّت على ذلك السنة النبوية المشرفة»، وأشارت الإفتاء لبعضها، منها الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بلفظه عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثنتان ما تُرَدَّان: الدُّعاء عند النداء، وتحت المطر» أي: عند نزوله.

ومن موارد دعاء المطر في السنة النبوية التي أشارت لها الإفتاء المصرية هي ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» أخرجه البيهقي في "المعرفة"، والطبراني في "الكبير".

دعاء المطر للرزق

دعاء المطر للرزق هو واحدا من أبرز الأدعية التي يحرص عليها الكثير من العباد في وقت نزول المطر، استغلالا لكونه واحدا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، والبعض يدعوا بالرزق المادي وأنواع الرزق المختلفة في الدنيا، وآخرين يدعون برزق الجنة ونعيم الآخرة، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، منها على سبيل المثال:

- اللهم صيبا نافعا

- اللهم بحق هذا المطر ارزقني رزقًا حلالً طيبًا مباركًا فيه

دعاء المطر للرزق من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة ثابتة، بل على العبد أن يدعوا بما يخطر على باله، وهناك بعض الصيغ التي يمكن الاستعانة بها في سبيل الدعاء في وقت المطر من ضمنها:

- يارب بحق هذا الغيث الكريم افتح لي أبواب الرزق والبركة

- اللهم أدعوك وأبواب السماء قد فتحت أن ترزقني عملا يغنيني عن الناس ويكفيني حاجتي.