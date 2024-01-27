دعاء المطر.. ردده للنجاح وقضاء الحوائج

دعاء المطر المستجاب يحرص عليه المسلمون خلال هذه الأيام، نظرا لتساقط الأمطار في العديد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وفي وقت نزول المطر، يبدأ العديد من المواطنين دعاء الله سبحانه وتعالى بما يشتهون من خير الدنيا والآخرة.

دعاء المطر المستجاب

وعن دعاء المطر المستجاب، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إن وقت المطر من الأوقات المستحب الدعاء فيها، ولم ترد لدعاء المطر صيغة محددة، فعلى المسلم أن يدعو الله بما يأتي في باله وما يرغب من خيرات الدنيا والآخرة، وهناك بعض الأدعية المستحبة التي يمكن أن يستعملها المسلم في هذا الإطار، ومن أبرزها:

- اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

- اللهم إنِي أسالك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

- اللهم صيبا نافعا

دعاء المطر المستجاب للنجاح

وفي الإطار ذاته يحرص الطلاب على ترديد دعاء المطر المستجاب للنجاح، وتشير السطور التالية إلى بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار، لاسيما أنه لم يرد صيغة محددة لهذا الدعاء.

ومن الأدعية التي تأتي ضمن دعاء المطر المستجاب للنجاح:

- اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح، يا رب ارزقنا النجاح في الدنيا والآخرة، اللهم بحق هذه الأمطار اكتب لنا النجاح والتوفيق وصلاح الأحوال، اللهم يا منزل المطر إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني واثقل موازيني.

- اللهم مع هطول المطر وفقني في مستقبلي وفي حياتي، اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح، يا رب ارزقنا النجاح في الدنيا والآخرة، اللهم بحق هذه الأمطار اكتب لنا النجاح والتوفيق وصلاح الأحوال.