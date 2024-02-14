«المصري للفكر»: القمة المصرية التركية نجاح لجهود دبلوماسية مطولة

أكدت ماري ماهر، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تعتبر الأولى من نوعها لمصر منذ 11 عاما، وهي الأولى أثناء شغل منصب رئيس الدولة وليس رئيس الوزراء.

القمة المصرية التركية مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين

وشددت «ماهر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تمثل مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين وتضع حدا لما يمكن أن نسميه عشرية القطيعة بين البلدين، موضحًا أن هذه الزيارة تمثل نجاحا لجهود مطولة مرت بها البلدين خلال الـ3 أعوام الماضية لكسر جمود العلاقات.

مصر وتركيا وجدتا فرصة للابتعاد عن القضايا الخلافية

وأوضحت أن مصر وتركيا وجدتا في هذه الفترة فرصة للابتعاد عن القضايا الخلافية والانتقال من مرحلة الصدام والمواجهة لمرحلة التنسيق والتشاور، مشددًا أنه يتم التركيز على الأرضية المشتركة للتعاون الاقتصادي والسياسي، والذي يخلق فرصة للارتقاء بالعلاقات المصرية والتركية على مستويات مختلفة.

وأضافت أن فترة التوترات السياسية لم تتأثر العلاقات المصرية التركية في جانبها الاقتصادي بشكل كبير.