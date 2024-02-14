رئيس «اتصالات النواب»: القمة المصرية التركية صفحة جديدة ومهمة بين البلدين

ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن القمة المصرية التركية صفحة جديدة ومهمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

نقطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية

وأشار إلى أهمية الزيارة التي تأتى في وقت مهم للغاية في ظل الظروف صعبة تحيط بالمنطقة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولتان، معتبرا إياها نقطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن القاهرة وأنقرة أمام فرصة مواتية لتعزيز الشراكة، مٌشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتخذ سبيلا لتكون أكثر شمولا في مجالات السياسة والاقتصاد.

تحالف قوي جديد بين مصر وتركيا

وتابع أن الزيارة تكتسب أهمية استثنائية حيث تعد الأولى من نوعها إلى مصر منذ سنوات طويلة من الخلاف السياسي، وتبعث برسالة مفادها أننا نبدأ مرحلة جديدة متطلعين إلى مستقبل يسوده التعاون بما يحفظ أمن الدول واستقرارها.

وقال أن رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا يمهد لتحالف قوي جديد بين قوتين رئيسيتين بالإقليم، قادرتين معًا على مواجهة الأزمات الراهنة والمخططات التي تستهدف المنطقة.