خبير اقتصادي: صعود الصادرات المصرية علامة فارقة في ظل التحديات العالمية

أشاد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، بارتفاع صادرات مصر السلعية في عام 2023 إلى أكثر من 35 مليار دولار، مؤكدا أن مصر لديها مزايا تنافسية قوية والاقتصاد المصري صامد رغم التوترات التي يشهدها العالم.

مصر تنتهج سياسة واضحة بالفترة الأخيرة

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية انتهجت سياسة واضحة جدا في الفترة الأخيرة، ولها هدف استراتيجي معلن وهو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار في السنة.

وتابع: «القطاعات كلها مستمرة في العمل مثل السلعي، الخدمي، والبترول من أجل تحقيق هذا الرقم»، مشيرًا إلى أنه مع التطور الذي شهده الاقتصاد المصري، وبخاصة في قطاع التصنيع وقطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، فقد حدث تحول في أرقام الصادرات المتعلقة بالدخل القومي.

الميزان التجاري حقق تحسنا واضحا

وأوضح أن الميزان التجاري حقق تحسنا واضحا وملموسا، فقد كان التصدير يحقق في حدود 25 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم ارتفع ارتفاعا كبيرا، واستطاع القطاع السلعي أن يحقق أكثر من 35 مليار دولار، ومصر معروفة ببعض المنتجات مثل النباتات العطرية.