قطاع السياحة في البحر الأحمر: دعم السيسي واجب وطني لاستكمال الإنجازات

قال أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن القطاع يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، استكمالا لتطوير منظومة السياحة التي شهدت تنمية كبيرة في عهده.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة بالبحر الأحمر أمس الخميس بالغردقة بالبحر الأحمر، برئاسة محمد حسين راجح بحضور قيادات حزب مستقبل وطن، لبحث الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

دعم السيسي واجب وطني

وأضاف «أبو المجد» في تصريحات لـ«الوطن» أن دعم السيسي واجب وطني في ظل الأجواء التي تشهدها البلاد وحفاظًا على الاستقرار الذي تنعم به مصر والأمن والأمان الذي انعكس بالإيجاب على دفع عجلة التنمية السياحية، لافتا إلى أن قطاع السياحي شهد طفرة تنموية في عهده.

تطوير منظومة السياحة

وأوضح أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال العشرة سنوات الماضية من تطوير الطرق ورفع كفاءة المطارات والبنية التحتية، والتسهيلات في المشروعات السياحية أفادت الاستثمار السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة.