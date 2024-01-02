خبير سياحي يشيد بالحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة

أشاد الخبير السياحي معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين بإعلان مجلس الوزراء تخصيص حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية وإعادة تشغيل الغرف المغلقة في أقرب وقت لضمها للطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المطردة في الوفود السياحية القادمة لمصر وأيضا تحقيق إنفراجة في المشروعات السياحية المتعثرة من خلال استثمار المبادرة الجديدة في إعادة الغرف الفندقية المغلقة للعمل.

الحوافز المقترحة ستدعم وتساند السياحة في مصر

وأكد أمين خلال لقاء في برنامج «المجلة السياحية» على قناة شاشة قناة «النيل للأخبار» أن قطاع السياحة بحاجة لمعرفة تفاصيل المبادرة الجديدة والآليات التنفيذية لها، مؤكدا على أن الحوافز المقترحة ستدعم وتساند السياحة في مصر وستحقق قفزة كبيرة ودخول غرف فندقية جديدة، حيث خصصت الحكومة مبلغ 50 مليار جنيه للمبادرة من اجل بناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.

طفرة سياحية تشهدها مصر حاليا ومستقبلا

وأوضح أمين أن هذه المناطق فعلا تحتاج لزيادة الطاقة الإيوائية والفندقية بها لمواكبة الطفرة السياحية التي تشهدها مصر حاليا ومستقبلا، متوقعا أن يكون من بين أسباب إغلاق هذه الغرف الفندقية إصدار قرارات وزارية بذلك لتوفيق أوضاعها أو أن هذه المنشأت الفندقية ليست ملتزمة بكافة الاشتراطات والمواصفات وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية بالاضافة إلى سبب آخر وهو تداعيات جائحة كورونا على القطاع حيث أدت الى خروج بعض الفنادق من الخدمة وتوقفها عن العمل مما ادى لتعثرها في الديون والالتزامات المالية.

وكشف أمين عن وجود تعاون مصري سعودي سياحي في منتج الشقق الفندقية خاصة وان منطقة الخليج سبقت مصر في تقنين واصدار التراخيص لشركات ادارة الشقق الفندقية العاملة بهذا المجال مما أدى إلى إدارة شركات مصرية لوحدات سكنية فندقية حاليا بالسعودية بعد توقيعها لعقود مع المستثمرين استعدادا لإطلاق بعض المشروعات الجديدة وخاصة مع ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرة في الإدارة المتكاملة لهذه المشروعات السكنية الفندقية .

واقترح أمين إنشاء شعبة بغرفة المنشآت الفندقية للشركات المتخصصة في منتج الشقق الفندقية مع اصدار التراخيص للشركات بهذا المجال مما يفتح السوق السياحي المحلي لهذا المنتج الفندقي المتميز و المعروف في كل البلدان السياحية وبالتالي تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة لزيادة المنشأت الفندقية والسياحية المؤهلة لاستقبال الزائرين لمصر وتوسيع الطاقة الاستعابية من الشقق الفندقية وبيوت العطلات.