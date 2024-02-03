«تسجيل اللقى الأثرية».. ورشة تدريبية للعاملين في قطاع السياحة

أعلنت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، ممثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا، عقد ورشة عمل تدريبية بعنوان «تسجيل اللقى الأثرية»، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري، بمقر المركز بموقع رملة قويسنا في المنوفية.

اشتراطات التقدم للدورة التدريبية

وأضافت خلال إعلان داخلي عُمم على إدارات وقطاعات وزارة السياحة والآثار كافة، أنّه يُشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل، أنّ يكونوا من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، وأنّ يُحضروا موافقة جهة العمل التابعين لها، على ألا يكونوا قد حصلوا على ذات التدريب من قبل.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت وحدة التدريب بوزارة السياحة والآثار، أنّ أخر موعد للتقديم، الأربعاء المقبل 7 فبراير، مشيرة إلى أنّ آلية التقديم للدورة، ستكون عن طريق استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج عبر هذا الرابط، وإعادة إرساله بصيغة «PDF» على البريد الإلكتروني الخاص بالوحدة.