«أعلى معدلات»: جذب 14.9 مليون سائح خلال عام 2023

حققت مصر أعلى معدلات سياحية فى تاريخها خلال العام الماضى، وحسب وزارة السياحة والآثار، زارها خلال 2023 لغرض السياحة 14.9 مليون سائح بزيادة 200 ألف سائح عن عام 2010، الذى يعد عام الذروة السياحية بوصول نحو 14.7 مليون سائح.

وبلغت معدلات الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى خلال 2023 أرقاماً قياسية، كما شهد العام المنقضى زيادة فى أعداد مقاعد الطيران القادمة من مختلف دول العام بأكثر من 35%، عما كانت عليه خلال عام 2022.

بدوره، قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه لولا الظروف التى مرت بها منطقة الشرق الأوسط خلال الشهور الـ3 الأخيرة من العام الماضى لارتفع عدد السياح الوافدين لمصر، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة مقاعد الطيران لـ3 أضعاف فى 2028، بما يحقق الوصول بمستهدفات صناعة السياحة فى مصر إلى 30 مليون سائح.

وأوضح الوزير أن الفترة من ديسمبر 2022 حتى ديسمبر 2023، شهدت انضمام نحو 14 ألفاً و209 غرف فندقية ليصل بذلك عدد الغرف الفندقية التى تمتلكها مصر حالياً إلى 220 ألفاً و44 غرفة فندقية، مشيراً إلى أن العام الجارى سيشهد دخول 25 ألف غرفة فندقية أخرى للخدمة، وأن الوزارة تسعى للوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى أكثر من ضعف هذا العدد وذلك خلال الـ4 سنوات حتى تستطيع تحقيق الاستراتيجية الوطنية فى الوصول إلى 30 مليون سائح خلال 2028.

وأشار «عيسى» إلى أن المقصد السياحى المصرى الذى حقق أرقاماً قياسية فى عدد السياح يتميز بمميزات تنافسية كبيرة، تركز عليها الوزارة حالياً فى الترويج لزيارة مصر، وهى السياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات والمغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، موضحاً أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية كان 0.9% فى 2019 مقابل 1.2% فى 2023، لافتاً إلى أنها تستهدف تحقيق زيادة فى أعداد الحركة السياحية الوافدة بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.

ولفت الوزير إلى أن إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المتاحف والمواقع الأثرية والمعارض الأثرية المعروضة بالخارج خلال العام المالى 2023-2024 تضاعفت بنحو 5 أمثال عن نظيرتها بالعام المالى 2021 -2022، كما انخفض اعتماد الأعلى للآثار على الموازنة العامة للدولة من ثلثى إنفاقه إلى الصفر.

بدورها، أكدت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، لـ«الوطن» أن الربع الأخير من العام الماضى شهد أعلى معدل لقدوم السياح لمصر خلال عام 2023، حيث وصل إلى 3.6 مليون سائح، لافتة إلى أن أعداد الذين زاروا مصر خلال العام الماضى جاءت نتيجة خطة وسياسة واضحة ركزت على مستهدفات دقيقة وأسواق محددة، كما أنها اتسمت بالاحترافية والتسويق بشكل ممنهج للمقصد السياحى المصرى والعمل على بث الرسائل الإيجابية عن سلامته وأمنه لطمأنة منظمى الرحلات والسائحين بالأسواق السياحية المختلفة للحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة.

وأوضحت «شلبى» أن التيسيرات والتسهيلات التى قدمتها الحكومة لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية للدخول، مكّنت مواطنى أكثر من 180 دولة من الحصول عليها إلكترونياً من خلال البوابة المخصصة لذلك، ومواطنى 80 دولة عند الوصول، لافتاً إلى أن التسهيلات كانت أحد الأسباب لتحقيق أرقام قياسية فى أعداد الوافدين خلال 2024.

فى سياق متصل، أكد د. عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن ألمانيا كانت أكثر دول العالم إرسالاً للسياح لمصر خلال العام الماضى للعام الرابع على التوالى، فى الوقت الذى احتلت فيه السعودية المركز الأول عربياً فى إرسال السياح، مشيراً إلى أن مصر كانت قادرة على جذب عدد أكبر من العدد الذى زارها خلال العام الماضى لولا العدوان الإسرائيلى على غزة، وما تسبب به من تراجع فى عدد الحجوزات القادمة.

وقال «عبداللطيف» إن مصر اختيرت ضمن قائمة محرك البحث جوجل لأكثر 10 مقاصد سياحية بحثاً خلال 2023، كما أنها تعتبر أكثر الدول الأفريقية التى زارها سياح فى 2023، موضحاً أن القطاع السياحى يستهدف جذب نحو 18 مليون سائح خلال العام الجارى.