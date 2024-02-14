فيضانات سلطنة عمان.. وفاة 3 أطفال وتوقف الدراسة ودوائر العمل

تسببت فيضانات سلطنة عمان في وقوع عدد من القتلى أغلبهم من الأطفال، وذلك بسبب فيضانات عارمة وأمطار غزيرة جراء المنخفض الجوي الذي تمر به السلطنة، وأدت هذه الفيضانات إلى وفاة ثلاثة أطفال، حيث تم جرفهم بسبب السيول سحبما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.

فيضانات سلطنة عمان أدت إلى مصرع 3 أطفال

وأودت فيضانات سلطنة عمان بحياة طفلين تم العثور عليهما بعد أن جرفهما السيل في وادي بني غافر بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة في شمال السلطنة حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة إن سلطات الحماية المدنية كانت تبحث عن طفل مختفي بسبب الفيضان، بينما أدت جهود قبلية للعثور على جثمانه متوفيًا بسبب الفيضان، قبل أن ترصد السلطات مصرع طفلين آخرين بسبب الفيضان ليرتفع العدد إلى 3 أطفال.

فيضانات سلطنة عمان تتسبب في قطع عدد من الطرق الرئيسية

وتسببت فيضانات سلطنة عمان في قطع عدد من الطرق الرئيسة في مختلف أنحاء السلطنة، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وتسبب الفيضان في عمان بقطع عدد من الطرق الرئيسة في مخلتلف أنحاء السلطة.

كما أدت فيضانات سلطنة عمان إلى توقف الدراسة، وتعطيل العمل في بعض الدوائر الحكومية، والشركات، والموؤسسات الخاصة.

ونشرت هئية الأرصاد العمانية، عددا من التعليمات لمواطينها من ضمنها تجنب عبور الأودية، وتجنب الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر حتي تنجلي فترة التنبيه، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعرضهم لخطر الغرق بسبب الفيضان.