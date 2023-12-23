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سلطنة عمان: قرار مجلس الأمن حول غزة لا يلبي الإجماع الدولي لوقف إطلاق النار

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:57 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
سلطنة عمان

سلطنة عمان

قالت سلطنة عمان، إن قرار مجلس الأمن، بشأن قطاع غزة، يشكل تقدمًا مُرحبًا به، لكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

أشارت الخارجية العمانية، في بيان، إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات إلى قطاع غزة بأكمله، وجددت سلطنة عمان، دعوتها لمجلس الأمن للقيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، وذلك لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وأوضحت سلطنة عمان، أن السلام يقوم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.

قرار مجلس الأمن

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على قرار يفيد بتعزيز وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية بعد أسبوع من تأخير التصويت وتأجيل المفاوضات المكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق «فيتو».

القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين «كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني».

كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء «آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة» عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية.

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