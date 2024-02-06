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معرض القاهرة الدولي للكتاب

اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة

كتب:

خالد عبد الرسول وأحمد ماهر ابو النصر
06:08 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

في حفل كبير أقيم بالقاعة الدولية بمعرض القاهرة للكتاب، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اختيار سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، وقد شهدت الوزيرة مراسم تسليم راية ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب، من السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، لخليفة بن راشد، الوزير المفوض نائب رئيس بعثة سلطنة عمان بالقاهرة، وخلال اللقاء قالت الوزيرة إنها تأمل في أن يصبح هذا الاختيار محفزا إيجابيا لمزيد من التعاون والتبادل الثقافي مع الجانب العماني، بما يدعم قوة الروابط بين البلدين.

وشكرت وزيرة الثقافة مملكة النرويج وهي ضيف شرف الدورة الحالية رقم 55، على مشاركتهم كضيف شرف الدورة الحالية للمعرض، لما قدمته من أداء ثقافي متميز ساهم في نجاح هذه الدورة.

وشهد مراسم تَسلُم الراية من الجانب العماني، خلفان العبري مدير شؤون معارض الكتاب بسلطنة عمان ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وصقر القاسمي رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب مدير عام الإعلام الخارجي بسلطنة عُمان ممثل وزارة الإعلام، وحسن الجرداني ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمال الجابري ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ولفيف من المثقفين المصريين والعرب والإعلاميين.

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