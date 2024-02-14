«مجلس الأعمال المصري التركي»: زيارة الرئيس أردوغان لمصر تفتح صفحة جديدة بين البلدين

أكد عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، على أهمية رؤية الدولة المصرية المتعلقة بفصل الملف الاقتصادي عن نظيره السياسي خلال الفترات السابقة، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات التركية بصورة كبيرة والحفاظ عليها، لافتا إلى أنه كان هناك رسالة طمأنة للمستثمر التركي في 2014 و2015، بأن هناك فصل تام بين هذين الملفين.

زيارة الرئيس التركي لمصر تاريخية

وأضاف «لمعي»، خلال مدالخة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية شيرين عفت عبر فضائية «DMC»، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تاريخية على مستوى البلدين، وهي بمثابة فتح صفحة جديدة بين مصر وتركيا، مما يؤدي إلى دعم الملف الاقتصاد، مشيرا إلى أن 2024 سيكون عام العلاقات الاقتصادية المصرية التركية.

استثمارات تركية على الأراضي المصرية

وتابع، أن هناك ما يقرب من 2.5 مليار دولار استثمارات تركية على الأراضي المصرية، والتي تتمتع بكل الحقوق والاتفاقيات الكبيرة التي وقعت عليها مصر خلال الفترات السابقة، مشيرا إلى أهمية تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ15 مليار دولار، إذ إنه سيكون فرصة جيدة للصناعات المصرية لكي تستعد للوصول لهذا الرقم.