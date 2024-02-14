«المصري للفكر»: زيارة أردوغان فصل جديد في العلاقات بين مصر وتركيا

قالت آية عبدالعزيز، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتأتي في إطار التقارب بين البلدين.

زيارة الرئيس التركي أردوغان للقاهرة

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الزيارة جاءت بعد مجموعة من الترتيبات التمهيدية، سواء متعلقة بالاتصالات المكثفة بين مسؤولي البلدين، أو تبادل الزيارات على مستوى وزراء الخارجية، وكذلك على المستوى الرئاسي في مونديال قطر 2022، وكذلك قمة الـ20 في سبتمبر الماضي، وأخيرا في القمة العربية الإسلامية في نوفمبر 2023.

وتابعت: «زيارة اليوم تاريخية، ونعتبرها بمثابة فصل جديد في العلاقات بين البلدين، وهذا سيسهم في تعزيز التعاون الثنائي في عديد من المجالات»، مشيرة إلى أن أهمية الزيارة تُوجت بتشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين أنقرة والقاهرة، في محاولة لمواجهة التحديات المشتركة، وتنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب في غزة.