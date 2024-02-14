صحف عالمية تبرز أنباء زيارة أردوغان للقاهرة.. إعادة بناء علاقات القوى الإقليمية

اهتمت الصحف العالمية بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، لأول مرة منذ 11 عاماً، وأبرزت أغلب الصحف العالمية خبر الزيارة، التي من شأنها أن تنهي التوترات التي شابت العلاقة بين القاهرة وأنقرة.

خطوة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوى الإقليمية

استعرضت صحيفة «US NEWS» الأمريكية خبر زيارة أردوغان للقاهرة، معتبرة أن الزيارة خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوى الإقليمية، مشيرةً إلى أن الزيارة تتوج الجهود الدبلوماسية التي بذلت في السنوات الأخيرة لتحسين العلاقات الفاترة بين البلدين.

كما استعرضت صحيفة «Phileleftheros» اليومية القبرصية، زيارة أردوغان للقاهرة لأول مرة منذ 11 عاماً، مؤكدة أنها جاءت تتويجًا للجهود الدبلوماسية بين البلدين.

واعتبرت صحيفة «بلوميرج» أن القاهرة وأنقرة تغلبتا على سنوات التوتر التي سادت العلاقة بين البلدين منذ ما يقرب من 11 عاماً.

تحذير مشترك من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

بينما استعرضت صحيفة «واشنطن بوست» الزيارة مؤكدة أن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحدا جهودهما اليوم الأربعاء في القاهرة، ووجها تحذيراً مشتركاً لوقف الهجوم الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن زيارة أردوغان تأتي مع عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى مسارها بعد سنوات من التوتر والعلاقات الفاترة.