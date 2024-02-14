عضو «الغرفة التجارية»: زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاق التعاون الاقتصادي

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، اليوم، مهمة وتأتي في التوقيت المناسب وتفتح آفاقا كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح سعيد في تصريحات صحفية، اليوم، أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية، وتمثل انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والمتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال العشر سنوات الماضية.

سعيد: قرار إنشاء مدينة صناعية تركية بمصر جيد

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إلى أن إنشاء مدينة صناعية تركية في مصر قرار جيد ويدعو إلى مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية تصل نحو 2.5 مليار دولار بـ970 شركة في مجالات مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وأضاف سعيد أن مصر وتركيا تتطلعان إلى تكوين تحالف اقتصادي يخدم مصالح الشعبين والدولتين وتؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لخلق فرص عمل وزيادة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن السوق التركية تستحوذ على جزء مهم من الصادرات المصرية.

وأوضح أن مكاسب الزيارة كبيرة وسيؤدي إلى زيادة في أعداد السياح الأتراك لمصر وعودة التعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية، ويؤكد على تحقيق مصالح مشتركة، حيث أن الدولتين لهما ثقلا سياسيا كبيرا في القضايا الإقليمية وعلى رأسها الحرب على غزة.

وذكر عضو الغرف التجارية بالقاهرة أن دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في أبريل المقبل ستسهم أيضا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين للدرجة الأولى وتعزز من جذب الاستثمارات التركية في مصر والتي يتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار في ظل تتطلع تركيا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.