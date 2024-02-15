أخطر 5 أسلحة فتاكة في التاريخ.. منها القادر على محو بلاد من الخريطة

منذ أن عرف البشر الحروب ولم يتوقف سعيهم الدائم للحصول على أسلحة فتاكة، لتدمير أي عدو يحاول المساس بأمن دولتهم، ويمكننا تعريف السلاح بشكل بسيط أنها أجهزة مدمرة تستخدم لإعاقة قوة الأعداء، ليبدأ تاريخ الأسلحة مع قوات الشرطة أو القوات العسكرية، بل هي قديمة قدم الإنسان نفسه، فاستخدمها القدماء في الصيد وللدفاع عن أنفسهم من الحيوانات المفترسة، لكن لم تكن بمثل التطور التي هي عليه اليوم، فكانت أكثر بدائية مثل الرمح أو الحجارة، ثم طورها البشر عبر التاريخ، وما زالت الجيوش تبتكر فيها لجعلها أشد فتكا ودموية.

يستعرض «الوطن» في التقرير التالي أخطر 5 أسلحة في التاريخ، بحسب ما نشره موقع «Britannica».

السلاح النووي

المرعب الأكبر في تاريخ الأسلحة، الذي تسعى كل الدول لامتلاكه، فهو قادر عن محو بلاد كاملة من الخريطة، وهو أيضا يستطيع محو البشرية كلها من الكوكب في ساعات قليلة فقط، وهذا ليس من باب المبالغة، فما حدث في هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين أعظم دليل، تلك القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في عام 1945، والتي تسببت في وفاة ما يقرب من 70 ألف شخص، وذلك في البداية فقط، مع وفاة آلاف أخرين بسبب الإشعاع.

آر بي جي

يُعد الآر بي جي أو قاذفة القنابل المضادة للدبابات، هو السلاح الأكثر استخداما ضد الدروع، وهو سلاح صاروخي يوضع على الكتف ويقفز الصواريخ المجهزة برأس حربي متفجر، كما أنه يتميز بالتكلفة المنخفضة والكفاءة العالية.

الأسلحة البيولوجية

في تاريخ النزاعات والحروب كانت الأمراض صاحبة النصيب الأكبر في حصد الأرواح مقارنة بالتي تحصدها المعارك، فهي لها تاريخ طويل في الحروب، وما يجلعها أكثر فتكا هو أن الفيروسات التي تنشرها لا تميز بين مواطن وعسكري، ما جعل البشر يبتكرون أسلحة تنشر أمراضا مميتة دون اللجوء إلى استخدام السلاح، ما جعلها محظورة الاستخدام بموجب بروتوكول جنيف في عام 1925.

إف 35

هي طائرة مقاتلة متعددة المهام، ذات رؤية منخفضة، ومتخصصة في الهيمنة على المجال الجوي، وتتميز بالفتك والقوة، وتسعى جيوش العالم لامتلاكها، ويتم استخدامها في الحروب حتى الآن، بسبب انخفاض تكلفتها وكفاءتها العالية في أرض المعركة، ما جعلها في تطور مستمر إلى يومنا هذا.

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

هي صواريخ مصممة خصيصا لحمل الأسلحة النووية، ويبلغ مداها 5500 كيلو متر، وتتميز بالقدرة على إطلاقها من الطائرات والغواصات، وتدعم التصميمات الحديثة منها من السماح لحمل عدة صواريخ نووية في صاروخ واحد، وتعد أمريكا وروسيا وكوريا الشمالية والصين والهند وفرنسا هي الدول الوحيدة فقط التي تمتلكها.