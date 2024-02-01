ليلى عبداللطيف تكشف مفاجأة عن أخطر شتاء تتعرض له البشرية.. ماذا سيحدث؟

تزامنا مع التقلبات الجوية العنيفة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، حذرت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج، من شتاء أشد برودة من المعتاد، موضحة أن الشتاء الحالي يعد الأخطر على الإطلاق مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سيشهد العالم تغييرات جوية لم تحدث من قبل، بسبب كتل باردة ورياح شديدة لم تشهدها البلاد من قبل، تؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة.

الشتاء الحالي الأعنف مقارنة بالسنوات الماضية

وعبر مقطع فيديو لها على «يوتيوب»، أشارت خبيرة الأبراج إلى أن الشتاء الحالي هو الأعنف مقارنة بالسنوات الماضية، إذ سيشهد الناس أحوال جوية متغيرة، ليس في دولة واحدة بل على مستوى العالم أجمع، وسيزداد خلالها إحساس البشر بالبرودة بشكل غير طبيعي، بالإضافة إلى أمطار غزيرة في بعض الدول، ستصل إلى تساقط للثلوج.

تحذير من الأحوال الجوية في الفترة المقبلة

وحذرت خبيرة الأبراج من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وستكون مصاحبة برياح شديدة، وصواعق رعدية وجريان للسيول، لذا يجب على المواطنين في كل الدول اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حتى لا يصابون بأمراض الشتاء، وقد يصل الأمر إلى الوفاة، وذلك في حالات نادرة جدًا.

تحذير الأرصاد من الشتاء الحالي

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة خلال هذا الشتاء ستكون أقل من المعدلات الطبيعية، وسيتزايد نشاط الرياح، ما يؤدي إلى إحساس شديدة بالبرودة.

ونصح بضرورة اتباع بعض النصائح والإجراءات الاحترازية، تجنبًا للإصابة بالأمراض الشتوية، مثل البرد والانفونزا والفيروسات المعدية، لذا يجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، التي تحمي الجسم من البرد، وتناول الفواكه والخضراوات، التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم.